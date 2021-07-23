الاقتصاد

توصيل 12.32 مليون وحدة سكنية.. أرقام قياسية بالمشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى محافظات مصر تحقيق معدلات وأرقام  قياسية وفيما يلي أهم الأرقام التي تم تحقيقها وكانت كالتالي ..

 

1- توصيل الغاز ل 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الماضى 2020 / 2021 .

 

2-التوصيل ل88 منطقة فى 14 محافظة قد وصلها الغاز هذا العام لأول مرة.

 

3- - 12.32 مليون وحدة سكنية تم توصيلها  منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021 .

 

4- يوفر سنوياً حوالي 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الاسطوانات.

 

5- تركيب حوالى 385 ألف عداد مسبق الدفع.

 

6-   استمرار تطبيق مبادرة تقسيط تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

 

 

7- تنفيذ شبكات أرضية لحوالى 3600 مخبز وجارى تنفيذ أعمال تحويل الغاز الطبيعى لهم بالإضافة إلى استكمال أعمال توصيل الغاز لباقى مخابز المرحلة الأولى من المبادرة.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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