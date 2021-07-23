شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 22 يوليو 2021 تراجعا محدودا بقيمة 2 جنيه في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستوي دون 1795 دولار وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.





أسعار الذهب اليوم

عيار 21 سجل 787 جنيها

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 24 سجل 900 جنيها

الجنيه الذهب 6296 جنيها

أونصة الذهب 1795 دولار

تراجعت أسعار الذهب لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين.

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر.

حدوث ارتفاع في الدولار أو عائد السندات يؤدي إلى هبوط سعر الذهب في الأسواق العالمية، وهذا ينعكس على سعر الذهب في مصر