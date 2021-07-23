شكرا لقرائتكم خبر عن نائب هيئة البترول الأسبق: مصر تشهد طفرة نوعية بصناعة البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن صناعة البتروكيماويات تشهد طفرة نوعية وكبيرة فى مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مشروعات قطاع البترول ستؤدي لزيادة إنتاجية المواد البتروكيماوية بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن إنتاجية المواد البتروكيماوية تصل لـ 4 ملايين طن.

وأشار إلى أن قطاع البترول يشهد تطوير كبير فى مصر، وخاصة فى ظل الاستثمارات الضخمة بحقول الاستكشاف.

وفى إطار المتابعة المستمرة لموقف تنمية وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن صناعة البتروكيماويات المصرية ستشهد طفرة نوعية مرتقبة خلال الفترة القادمة فى ضوء عدد من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالى 8 مليارات دولار فى مقدمتها مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى تقدر استثماراته بحوالى 7.5 مليار دولار.

وأشار إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقود مع شركتى بكتل الأمريكية واكسنس الفرنسية وبمشاركة شركتى إنبى وبتروجت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع.