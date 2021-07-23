شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة المشروعات الحكومية خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأعوام السبعة الأخيرة العديد من الإنجازات والتى أسهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى إنجازاتٍ ملموسة قبل بداية أزمة كورونا كثِمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التى نفذتها الدولة، حيث سجّل معدل نمو اقتصادى بلغ 5,6% قبل جائحة كورونا. كما حققت مصر قبل بداية الأزمة إنجازا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه فى 22 قطاع فى جميع محافظات الجمهورية، وتصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات فى القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذى بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليار جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019.

وحول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، كما أشارت إلى المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع النقل بقيمة 117 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحسّن ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

وفيما يتعلق بقطاعى الصحة والتعليم قبل الجامعى، قال التقرير أن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالى 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل فى جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدات صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعي.