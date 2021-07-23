شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك المركزى المصرى، البنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات متدولة بالبنوك العاملة فى مصر نظرا لاجازة عيد الأضحى المبارك فى مصر.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أما فى البركة سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.