الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-7-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك المركزى المصرى، البنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات متدولة بالبنوك العاملة فى مصر نظرا لاجازة عيد الأضحى المبارك فى مصر.

 

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أما فى البركة سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07  جنيه للشراء.

 

4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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