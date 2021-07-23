اخبار اقتصاد اليوم.. مصر الرابعة عالميًا بمؤشر الإيكونوميست حول القدرة على مواجهة كورونا

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 22-7-2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 كان من بينها الاتى :-

مصر الرابعة عالميًا بمؤشر الإيكونوميست حول القدرة على مواجهة كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر 50 اقتصاد على مستوى العالم، في «مؤشر عودة الحياة الطبيعية» الجديد، الذي أطلقته مجلة الإيكونوميست الدولية، ليرصد من خلال عدد من العوامل والمؤشرات عودة الحياة الطبيعية في بلدان العالم، بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ودفعت الدول لفرض قيود شديدة على التنقل خلال العام الماضي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المؤشر الجديد يغطي 50 من أكبر اقتصاديات العالم، تمثل مجتمعة 90% من الناتج المحلي العالمي و76% من السكان، موضحة أن مجيء مصر في المرتبة الرابعة يعكس المرونة التي تعاملت بها الدولة مع جائحة كورونا، وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمة من خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تواصل فيه سعيها نحو تنفيذ رؤيتها التنموية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى يونيو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و323 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، بإجمالي ٢٠٠٣٣ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر يونيو الماضى.

وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 721 مليونًا و404 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و290 مليونًا و166 ألف جنيه.





الرقابة الصناعية تجرى 4603 حملات تفتيشية على المصانع وإعداد 9783 دراسة فنية

كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الاولي من عام 2021 أن المصلحة أجرت 4603 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 9783 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1117 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 8586 دراسة فنية متنوعة و 80 دراسة مستلزمات إنتاج.

هذا وقد قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 1601 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 515 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ130 حملة رقابية موسمية شملت التفتيش علي عدد 435 مصنع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 334 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي و تسعي المصلحة دائما الي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري ، بالاضافة الي نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

وزير البترول: طفرة بصناعة البتروكيماويات في ضوء المشروعات الجارى تنفيذها

فى إطار المتابعة المستمرة لموقف تنمية وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات الجديدة ، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن صناعة البتروكيماويات المصرية ستشهد طفرة نوعية مرتقبة خلال الفترة القادمة فى ضوء عدد من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها باستثمارات تقدر بحوالى ٨ مليار دولار فى مقدمتها مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والتى تقدر استثماراته بحوالى ٥ر٧ مليار دولار ، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقود مع شركتى بكتل الأمريكية واكسنس الفرنسية وبمشاركة شركتى إنبى وبتروجت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام ٢٠٤٠ مما يسهم إيجابياً فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية ، لافتاً إلى أنه جارى دراسة عدد من المشروعات الجديدة للبتروكيماويات للبدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف استدامة توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض من تلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد القومى .

أسعار الذهب تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 22 يوليو 2021 تراجعا محدودا بقيمة 2 جنيه في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستوي دون 1795 دولار وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 سجل 787 جنيها

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 24 سجل 900 جنيها

الجنيه الذهب 6296 جنيها

أونصة الذهب 1795 دولار

أسعار العملات اليوم الخميس 22-7-2021 بالبنوك

استقرت أسعار العملات فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 22-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك فترة اجازة عيد الأضحى المبارك، وسوف يستمر هذا الثبات لحين رجوع البنوك من اجازتهم الرسمية.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.34 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.