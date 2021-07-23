الاقتصاد

اعرف أسعار الخضروات فى سوق الجملة ثالث أيام عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 22-7-2021  وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، و سجلت أسعار الطماطم  1.5-2.5 جنيها للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو. 

 

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو،و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5جنيها للكيلو. 

 

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو،  واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

 

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد  أن غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية لمراقبة حركة الأسواق قد رصدت استقرار أسعار السلع وانتظام عمل الأسواق. 

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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