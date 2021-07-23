شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضروات فى سوق الجملة ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 22-7-2021 وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، و سجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيها للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5جنيها للكيلو.

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو،و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5جنيها للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية لمراقبة حركة الأسواق قد رصدت استقرار أسعار السلع وانتظام عمل الأسواق.