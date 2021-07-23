شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-7-2021 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك استقرارا ، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 22 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن البلدى 28 جنيها للكيلو في المزرعة ،ويتراوح سعر المستهلك بين 30-33 جنيها للكيلو، و سجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو،وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 ججنيه.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.