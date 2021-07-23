شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22-7- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، الخميس 22-7-2021 الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع كما كانت أسعاره من قبل.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.00 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.32 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.32 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.95 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.29 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.