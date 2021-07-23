شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير السياحة: مستعدون لاستقبال السياح من كافة دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن مصر على استعداد تام لاستقبال السياحة الوافدة من دول العالم كافة واستئناف الحركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة.

وأضافت، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإجراءات الصحية والوقائية التي اتخذتها مصر منذ استئناف حركة السياحة والسفر -يوليو 2020- ساهمت في زيادة ثقة السائح واطمئنانه للمقصد السياحي المصري، بجانب الاشادات الدولية التي حصلت عليها مصر في هذا الصدد.

وقالت إن مصر تتخذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية وتشدد في تطبيقها على المنشآت السياحية والفندقية، وأطلقت العديد من المبادرات لتحسين سمعة المقصد السياحي المصري وكونه مقصدًا "آمنا" وتم اعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمنSafe Travel stamp، من قبل المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، كما تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وذلك حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والسائحين، وتستمر عمليات التطعيم في كافة المحافظات والمناطق السياحية.

وعن السياحة الروسية قالت، إننا مستعدون ليس فقط لاستقبال السياحة الروسية ولكن السياح من كافة دول العالم، ونتوقع عودة سريعة للسياحة الروسية خاصة بعد قرار الرئيس الروسي بعودة حركة الطيران للمنتجعات السياحية المصرية.