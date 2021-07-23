شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 72.12 دولار و70.24 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، الخميس، 72.12 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.24دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس ،تراجعت وذلك بعد زيادة مفاجئة في مخزون النفط الخام الأمريكي في ظل المخاوف من زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد مما يؤدي إلي خفض الطلب علي الوقود ولكن الأسعار حافظت علي أغلب مكاسب الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا 4% أمس الأربعاء 21 يوليو ليواصل السعر تحقيق المكاسب للجلسة الثانية فى ظل تلقيها الدعم من تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة غير متوقعة فى مخزونات الخام الأمريكية.

وكان كبار منتجي النفط قد اتفقوا في اجتماع لمنظمة "أوبك"، الأحد الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل،وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، خلال مؤتمر صحفي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل، كما أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق بذلك".