شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف كيف يمكنك استرداد ثمن السيارة الكهربائية نصر E70 فى سنتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفاجأة كشف عتها المهندس هانى الخولى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات حول السيارة الكهربائية الجديدة التي سيتم طرحها العام المقبل في الأسواق بعد بدء تصنيعها مع شركة دونج فينج الصينية خاصة باستعادة ثمن السيارة نصر E70 خلال سنتين .

1 - السيارة الكهربائية من مزاياها عدم احتياجها لصيانة على غرار السيارات التقليدية.

2- السيارة الكهربائية توفر الصيانة ويمكن استرداد قيمة العربية خلال سنتين.

3- هذا التوفير يتم حال مقارنة الانفاق على سيارة تقليدية لكدة سنتين مقابل السيارة الكهربائية.

4- صيانة نصر نصر E70 لا تمثل إلا 25‎%‎ من قيمة الصيانة للسيارة العادية.

5- حسابات استراد ثمن السيارة يعتمد على قطع مسافة 100 الف كيلو متر سنويا .

6- تتمتع السيارة الكهربائية نصر E70 بصيانة مجانية طويلة سيتم تحديدها لاحقا .

7- سيتم نشر مراكز الصيانة بمختلف المحافظات حيث يمكن تدشين 3الاف محطة سنويا .

8- سيتم طرح 3 فئات، الأولى مداها من 250 لـ300 كيلو، والمتوسطة مدتها 400 كيلو، وأخيرا العالية مداها 500 كيلو في الشحنة الواحدة .

9- سعر السيارة سيتراوح من 300 إلى 400 ألف جنيه والدولة ستتحمل 50 ألف .