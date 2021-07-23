الاقتصاد

الأقوى في 4 سنوات.. ارتفاع عائدات «سناب شات» بنسبة 116%

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الدمام - شريف احمد - قالت الشركة الأم لبرنامج سناب شات للتواصل الاجتماعي أمس الخميس، إن عدد المستخدمين النشطين يوميا للبرنامج زاد بنسبة 23% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 293 مليون مستخدم.

ويشكل الإعلان أقوى أداء للبرنامج في أربع سنوات، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 116% لتصل إلى 980 مليون دولار، لكن ومع ذلك، شهد سناب خسارة بلغت حوالي 152 مليون دولار، على الرغم من خفضها بنسبة 53% عن الفترة نفسها قبل عام.

وفاقت الأرقام التوقعات بشكل واضح، وارتفع سعر السهم في البداية بأكثر من 13% بعد ساعات التداول، فيما حقق السهم زيادة بلغت 27% حتى الآن، هذا العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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