شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.

وكان خام برنت منخفضا 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 72.12 دولار للبرميل، بعد صعوده 4.2% في الجلسة السابقة. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1% ليسجل 70.24 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6% أمس الأول.

وقال محللون: "التقلبات في الطاقة ما زالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام وسيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ مايو.