شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من القطاع التكنولوجي رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وعززت وول ستريت من مكاسبها في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بنحو 51 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 419 ألف طلب بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل مستوى 350 ألف طلب من 368 ألف طلب في القراءة السابقة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا لا سيما مع ارتفاع الإصابات في الكثير من الدول الأمر الذي ينذر بموجة جديدة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.61 دولار وأغلق الخام عند 71.91 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.03 دولار وأقل سعر عند 69.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.56 دولار وأغلق عند 73.79 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.9 دولار وأقل سعر عند 71.7 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 34823 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34879 نقطة وأقل مستوى عند 34673 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 4367 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4369 نقطة وأقل مستوى عند 4350 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 14684 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14694 نقطة وأقل مستوى عند 14617 نقطة.