شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه و"برنت" يرتفع بنحو 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، وعزز الخام مكاسبه على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليون برميل إلى 439.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.6 مليون برميل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 72.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.03 دولار وأقل سعر عند 69.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.9% إلى 73.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.9 دولار وأقل سعر عند 71.7 دولار.