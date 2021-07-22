شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتفظ بأكبر مكاسبه خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفظت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكبر ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر في ظل توقعات تعافي على الخام.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بأكثر من 70 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل، مستردة الجزء الأكبر من تراجعها يوم الاثنين الماضي، الذي بلغت نسبته 5ر7%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى عودة استهلاك البنزين في عدد من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم إلى معدلاته الطبيعية، خلال الفترة

الأخيرة، كما تجاوز تعافي الطلب على النفط في السوق تأثيرات ضخ الصين لكميات من مخزونها الاستراتيجي للنفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

وكانت بيانات الحكومة الإيطالية الصادرة اليوم الخميس، قد أظهرت ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية في إيطاليا خلال حزيران/يونيو الماضي بنسبة 18% سنويا.

ووصلت مبيعات البنزين والديزل (السولار) المستخدم في وسائل النقل خلال الشهر الماضي، إلى نفس مستويات حزيران/يونيو 2019، أي قبل تفشي الجائحة بالنسبة للبنزين وأعلى من هذه المستويات بالنسبة للديزل.

كما أظهرت البيانات عودة مبيعات الوقود في فرنسا، خلال الشهر الماضي إلى أكثر من مستوى مبيعاته قبل الجائحة.

وفي بورصة نيويورك للسلع ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2ر0% إلى 47ر70 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 3ر0% إلى 43ر72 دولار للبرميل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل، خلال تعاملات بورصة لندن للسلع اليوم.