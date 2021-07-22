شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي بدعم من الطلب على أصول المخاطرة.



وأعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم عن قراره بتثبيت معدل الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير.



وأفاد البنك المركزي في بيان أنه ثبت الفائدة على الإيداع عند -0.5%، كما أبقى على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 1.85 تريليون يورو ما يعادل 2.2 تريليون دولار حتى مارس/آذار عام 2022.



يأتي ذلك في ضوء الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3772، وسجل أعلى سعر عند 1.3787 وأقل سعر عند 1.3690.