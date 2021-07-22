شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بنحو 51 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 419 ألف طلب بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل مستوى 350 ألف طلب من 368 ألف طلب في القراءة السابقة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا لا سيما مع ارتفاع الإصابات في الكثير من الدول الأمر الذي ينذر بموجة جديدة.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:413 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.