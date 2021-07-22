شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قليلاً بالتزامن مع ضغوط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، ووقع المعدن النفيس تحت وطاة الضغوط في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بنحو 51 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 419 ألف طلب بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل مستوى 350 ألف طلب من 368 ألف طلب في القراءة السابقة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا لا سيما مع ارتفاع الإصابات في الكثير من الدول الأمر الذي ينذر بموجة جديدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1805.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1808.4 دولار وأقل سعر عند 1791.9 دولار.