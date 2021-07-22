مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بـ 0.43%

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية، تراجعاً بمعدل ٢٩٠٩٨ نقطة، ليصل إلى ٦٩٦٨.٣٠ نقطة.

محمد يوسف

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