شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بنحو 51 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 419 ألف طلب بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل مستوى 350 ألف طلب من 368 ألف طلب في القراءة السابقة.



وتتواصل الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا لا سيما مع ارتفاع الإصابات في الكثير من الدول الأمر الذي ينذر بموجة جديدة.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 24 نقطة) 34773 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4364 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 14688 نقطة.