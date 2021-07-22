شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة وحجم مشتريات السندات دون تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم عن قراره بتثبيت معدل الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير.



وأفاد البنك المركزي في بيان أنه ثبت الفائدة على الإيداع عند -0.5%، كما أبقى على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 1.85 تريليون يورو ما يعادل 2.2 تريليون دولار حتى مارس/آذار عام 2022.



ورفع البنك توقعاته حيال معدل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط كما أفاد أنه يتوقع تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية إلى حين بلوغ التضخم المستوى المستهدف 2%.