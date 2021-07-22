شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستقر إيجابياً و"برنت" يرتفع أعلى 72 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط في الأغلب على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الخميس عقب استيعاب بيانات المخزون الأمريكي فضلا عن استقرار الدولار سلبيا أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليون برميل إلى 439.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.6 مليون برميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 12:48 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 12:43 بتوقيت جرينتش عند 70.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.1 دولار وأقل سعر عند 69.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% إلى 72.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.07 دولار وأقل سعر عند 71.7 دولار.