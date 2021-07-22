شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبني على مكاسب الجلستين الماضيتين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الخميس مواصلة مكاسبها لثالث جلسة على التوالي، وذلك قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي.



وتشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقرر الإبقاء على معدل الفائدة عند الصفر دون تغيير، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيسة البنك "كريستين لاجارد".



يأتي ذلك ضمن جهود البنوك المركزية الكبرى حول العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاداتها.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بحلول الساعة 11:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط إلى 458 نقطة.



وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1% أو ما يعادل 6 نقاط إلى 7004 نقاط، كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.9% أو ما يعادل 145 نقطة إلى 15567 نقطة، في حين ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 54 نقطة 6518 نقطة.