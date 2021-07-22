شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لليورو قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس على نحو طفيف قبيل صدور قرار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.



وتشير توقعات المحللين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقرر الإبقاء على معدل الفائدة عند الصفر دون تغيير، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيسة البنك "كريستين لاجارد".



يأتي ذلك ضمن جهود البنوك المركزية الكبرى حول العالم من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاداتها.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



كما حذرت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي أمس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا من السلالات السابقة وسريعة التفشي أيضا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 11:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1793، وسجل أعلى سعر عند 1.1804 وأقل سعر عند 1.1780.