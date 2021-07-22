الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 22-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية إضافية ليختبر المقاومة المحورية 71.05، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع وتخطي هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 71.05 لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط إلى مستويات 69.25 ثم 67.45 مبدئياً.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.40 والمقاومة 71.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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