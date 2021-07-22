شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية إضافية ليختبر المقاومة المحورية 71.05، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع وتخطي هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر للتماسك دون 71.05 لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط إلى مستويات 69.25 ثم 67.45 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.40 والمقاومة 71.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط