شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية ملحوظة الآن ليهاجم مستوى 72.75، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك دون هذا المستوى ليبقى السيناريو السلبي فعالاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 74.70 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للارتداد هبوطاً وكسر 72.30 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 71.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط