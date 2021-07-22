شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب عمليات كسر مستوى 1797.00، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1770.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط