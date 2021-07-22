شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 ويواجه مقاومة قوية هناك، بانتظار تخطي هذا المستوى – عند 1.3740 – لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1.3680، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 1.3845.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3620 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد