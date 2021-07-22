شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً جديداً لمستوى 1.1780 ويجد صعوبة في كسره، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع في الشراء الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف التداولات السلبية وكسر المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع نحو 1.1700 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون 1.1805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط