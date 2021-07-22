شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس ينحصر بنطاق ضيق– تحليل- 22-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بالهبوط دون المتوسط المتحرك 55 ليؤجل بذلك الهجوم التصحيحي الهابط لينحصر بنطاق ضيق متمثل بالحاجز المستقر عند 4.4100 والدعم الإضافي عند 4.2000.

بالرغم من تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أننا ننصح بمراقبة تصرفه وانتظار تجاوزه لإحدى المحاور المذكورة سابقا لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4000 و 4.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور