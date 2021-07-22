شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق- تحليل - 22-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل تداولات جانبية مختلطة نظرا لانحصاره مؤخرا ضمن نطاق ضيق متمثل بالحاجز المستقر عند 131.10 بينما يتمركز الدعم قرب 128.80, كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يدعم سيطرة الميل الجانبي للفترة الحالية لنبقى بانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية لنتمكن من تأكيد الاتجاه العام للفترة القادمة.

نود التنويه إلى أن نجاح السعر بالتسلل دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيفتح الباب أمام استئناف الهجوم الرئيسي الهابط والمتوقع سابقا وليستهدف بذلك أهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 128.35 و 127.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.65 و 128.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور