شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الحاجز-تحليل - 22-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي جديد لنلاحظ اقترابه بذلك من الحاجز الإضافي المستقر عند 151.80, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذا الحاجز لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 150.20 و 147.80 على التوالي.

أما تجاوز السعر لهذا الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيزيد من فرص استعادته للميل الصاعد لنتوقع تشكيله لاندفاع صاعد واستهداف مستوى 153.00 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز