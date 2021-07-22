شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.

وفي الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.12 دولار للبرميل، بعد صعوده 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 70.24 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6 بالمئة أمس الأربعاء.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، "التقلبات في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام."