شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني مع عطلة يوم البحرية في اليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 للجلسة التاسعة في خمسة عشرة جلسة أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم البحرية في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:09 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 110.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.29، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.09، بينما حقق الأعلى له عند 110.30.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 10 ألف طلب إلى 360 ألف مقابل 360 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر تراجعاً 141 ألف طلب إلى 3.1 مليون طلب مقابل 3,241 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 15.5% إلى نحو 5.89 مليون مقابل تراجع 0.9% عند نحو 5.80 مليون منزل في أيار/مايو الماضي، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن قراءة مؤشرات القائدة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيار/مايو.