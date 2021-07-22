شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في خمسة أسابيع متغاضية عن تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 17 من حزيران/يونيو متغاضية عن مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتأثير تفشي فيروس كورونا وارتفاع التضخم على الآفاق الاقتصادية.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.40% لتتداول عند 25.23$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.33$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.26$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.77 مقارنة بالافتتاحية عند 92.80.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 10 ألف طلب إلى 360 ألف مقابل 360 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر تراجعاً 141 ألف طلب إلى 3.1 مليون طلب مقابل 3,241 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 15.5% إلى نحو 5.89 مليون مقابل تراجع 0.9% عند نحو 5.80 مليون منزل في أيار/مايو الماضي، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن قراءة مؤشرات القائدة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع الأسبوع المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض حيال الانتعاش الاقتصادي، التقدم في سوق العمل وإطار عمل البنية التحتية والذي أعرب خلاله أنه من المتوقع أن تكون معظم الزيادات في الأسعار مؤقتة، موضحاً أن الاضطرابات في سلسلة التوريد هي فقط انتقالية، ومضيفاً أنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتخذ أي خطوات ضرورية للتعافي وأنه أخبر محافظه بأن الفيدرالي مستقل.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أشارت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه أمس الأربعاء إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي من المقرر أن تطلق فعليات دورة الأولمبيات 2021 غداً في اليابان، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نوه الأسبوع الماضي لكون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 191.15 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,109,303 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 3,569 مليون جرعة.