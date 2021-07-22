شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على اجتماع المركزي الأوروبي ولاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وأيضا على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:09 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1797 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1794، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1800، بينما حقق الأدنى له عند 1.1787.

هذا وتتطلع الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 10 ألف طلب إلى 360 ألف مقابل 360 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر تراجعاً 141 ألف طلب إلى 3.1 مليون طلب مقابل 3,241 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 15.5% إلى نحو 5.89 مليون مقابل تراجع 0.9% عند نحو 5.80 مليون منزل في أيار/مايو الماضي، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن قراءة مؤشرات القائدة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيار/مايو.