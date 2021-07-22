شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن انخفاض الدولار خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا والتي قد تنعكس سلبياً على الطلب العالمي للنفط في حالة تفاقم تفشي متحور دلتا.

وفي تمام الساعة 05:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آيلول/سبتمبر القادم 0.31% لتتداول عند مستويات 70.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.22$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 70.30$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر 0.47% لتتداول عند 71.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.24$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 72.23$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.76 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.80، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.75.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 10 ألف طلب إلى 360 ألف مقابل 360 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر تراجعاً 141 ألف طلب إلى 3.1 مليون طلب مقابل 3,241 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 15.5% إلى نحو 5.89 مليون مقابل تراجع 0.9% عند نحو 5.80 مليون منزل في أيار/مايو الماضي، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن قراءة مؤشرات القائدة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 16 من تموز/يوليو فائض بنحو 2.1 مليون برميل مقابل عجز بنحو 7.9 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى نحو 4.6 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 439.7 مليون برميل، ولتعد المخزونات 7% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.1 مليون برميل، إلا أن المخزونات تعد عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 1.3 مليون برميل، لتظل المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أشارت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه أمس الأربعاء إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي من المقرر أن تطلق فعليات دورة الأولمبيات 2021 غداً في اليابان، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نوه الأسبوع الماضي لكون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 191.15 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,109,303 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 3,569 مليون جرعة.