شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لتحوم قريبا من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار وانتعاش الشهية للمخاطرة، بينما يرقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم.

وبحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1799.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى له منذ 12 يوليو تموز عند 1793.59 دولار الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1799.20 دولار للأوقية.