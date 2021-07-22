شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بنود الحساب الختامى لموازنة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس العام المالى الجديد، محملة بمجموعة من المشروعات الاستثمارية الكبرى لاستكمال خطط تطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعرض ”الخليج 365” أهم بنود موازنة العام الماىي الجديد للهيئة بعد اعتماد مجلس النواب.

وافق مجلس النواب على ربط الحساب الختامى لموازنة اقتصادية قناة السويس للسنة المالية 2019/2020، بمبلغ 5 مليارات 514 مليون جنيه.

تم اعتماد ربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/2020 بقيمة مليار و19 مليون جنيه، موزعة بين الأجور بقيمة 340 مليون جنيه، وباقى التكاليف والمصروفات 678 مليون جنيه.

تم ربط الإيرادات للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 2 مليار و745 مليون جنيه.

تم ربط صافى ربح العام فى المادة الرابعة بمبلغ مليار و726 مليون جنيه منه مبلغ 86 مليون و330 ألف جنيه فائض حكومة.

تم ربط صافى الربح العام للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ مليار و726 مليون جنيه، منه 863 مليون جنيه فائض حكومة.

تم ربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 2 مليار و768 مليون جنيه، موزعة بين استخدامات استثمارية بمبلغ 966 مليون جنيه وأخرى رأسمالية بمبلغ مليار و802 مليون جنيه.

تم ربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 2 مليار و768 مليون جنيه.