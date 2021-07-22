شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي من جديد – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الثبات طويلاً فوق مستوى 0.9200، ليتداول بسلبية ويستقر دونه، وقد يضطر لانخفاض إضافي بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.9265.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9130 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد