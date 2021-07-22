شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفقد العزم – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد ليقترب من اختبار مستوى 0.7375، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7230 كمحطة تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7280 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط