شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب قوية – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل سعر عقود خام برنت إلى مستوى 72.30 وبدأ بالانعطاف هبوطاً الآن، ليبقى التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة فعالاً، ونتوقع بدء موجة هابطة جديدة تستهدف مستويات 69.60 ثم 67.70 بشكل رئيسي.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم بدعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 72.75 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط