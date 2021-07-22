شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه سقف مقاومة قوي – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف اندفاع سعر النفط عند الدعم المكسور للقناة الرئيسية الصاعدة، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع المقاومة التي تشكّلت عند هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليها، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبّع كبير في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للارتداد هبوطاً من المناطق الحالية والعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، لتبدأ الأهداف بكسر مستوى 69.25 ومن ثم تأكيد فتح الطريق أمام زيارة مستويات 67.45 ثم 65.20، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 71.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.40 والمقاومة 71.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط