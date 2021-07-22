شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة مكاسب لحظية يوم أمس واستقر حول 25.20، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع كبير في الشراء الآن، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتشكيل الضغط السلبي على السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ بكسر 24.95 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 23.76، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون 25.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط