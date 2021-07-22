شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر الكسر – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمستوى 1797.00، ويحتاج لكسر هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 1770.00، حيث أكمل السعر تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة بشرط الثبات دون 1825.15، مع الإشارة إلى أن التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1815.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط