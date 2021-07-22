شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً قوياً لمستوى 1.2650 واستقر دونه، ليتجه نحو زيارة دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يتواجد عند 1.2460 الآن.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.2650 سيحفّز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2630

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط