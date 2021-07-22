شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتعافى – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بإيجابية ملحوظة ليخترق خط الاتجاه الهابط ويستقر فوقه، مما يفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع على المدى اللحظي، ونتوقع استهداف مناطق 110.80 مبدئياً.

من هنا، فإن الاتجاه الصاعد سيكون متوقعاً لهذا اليوم، واختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة إلى 111.70، بينما يمثل كسر 109.85 عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.60 والمقاومة 110.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد