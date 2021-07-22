شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً واضحاً لمستوى 1.3680 واستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، وذلك كتداول طبيعي داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو مقاومة القناة عند 1.3845 كهدف رئيسي.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3680 والثبات دونه من جديد، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.3740 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3620 والمقاومة 1.3780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد